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ТЭК 09.02.2024 12:16

Татнефть будет выпускать шины в Казахстане под брендом Attar

"Татнефть" решила выпускать на недавно построенном шинном заводе в городе Сарани (Казахстан) автомобильные шины под брендом Attar ("аттар" - "кони" по-казахски), сообщила пресс-служба нефтяной компании.

"Продукция будет выпускаться предприятием шинного дивизиона "Татнефти" в Сарани и продаваться как на территории Казахстана, так и поставляться на экспорт", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана Рустама Минниханова, возглавляющего совет директоров "Татнефти", что ТОО KamaTyresKz, совместное предприятие "Татнефти" и казахстанской компании Allur в декабре 2022 года приступило к производству шин на новом заводе в городе Сарани Карагандинской области Казахстана. Годовая производственная мощность составляет 3,5 млн шин: 3 млн шин для легковых автомобилей, 500 тыс. шин для грузовой техники.

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Тэги: РОССИЯ, ТАТНЕФТЬ, ШИНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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