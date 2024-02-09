Татнефть будет выпускать шины в Казахстане под брендом Attar

"Татнефть" решила выпускать на недавно построенном шинном заводе в городе Сарани (Казахстан) автомобильные шины под брендом Attar ("аттар" - "кони" по-казахски), сообщила пресс-служба нефтяной компании.

"Продукция будет выпускаться предприятием шинного дивизиона "Татнефти" в Сарани и продаваться как на территории Казахстана, так и поставляться на экспорт", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось со ссылкой на пресс-службу главы Татарстана Рустама Минниханова, возглавляющего совет директоров "Татнефти", что ТОО KamaTyresKz, совместное предприятие "Татнефти" и казахстанской компании Allur в декабре 2022 года приступило к производству шин на новом заводе в городе Сарани Карагандинской области Казахстана. Годовая производственная мощность составляет 3,5 млн шин: 3 млн шин для легковых автомобилей, 500 тыс. шин для грузовой техники.