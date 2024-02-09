Четыре человека погибли в результате стрельбы в грузинском городе Рустави

В грузинском городе Рустави в пятницу мужчина открыл стрельбу на одном из местных рынков, в результате, четыре человека были убиты, еще один получил ранения, сообщает МВД Грузии.

Грузинские СМИ со ссылкой на очевидцев отмечают, что мужчина ворвался в мясной отдел рынка и начал вести прицельный огонь из огнестрельного оружия по продавцам.

Причины произошедшего пока неизвестны.

В МВД Грузии заявляют, что нападавший уже задержан.

В распространенном министерством внутренних дел заявлении говорится, что среди убитых есть родственник задержанного.