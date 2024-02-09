Четыре человека погибли в результате стрельбы в грузинском городе Рустави

В грузинском городе Рустави в пятницу мужчина открыл стрельбу на одном из местных рынков, в результате, четыре человека были убиты, еще один получил ранения, сообщает МВД Грузии.
Грузинские СМИ со ссылкой на очевидцев отмечают, что мужчина ворвался в мясной отдел рынка и начал вести прицельный огонь из огнестрельного оружия по продавцам.
Причины произошедшего пока неизвестны.
В МВД Грузии заявляют, что нападавший уже задержан.
В распространенном министерством внутренних дел заявлении говорится, что среди убитых есть родственник задержанного.
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