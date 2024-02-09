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Регион 09.02.2024 12:23

Четыре человека погибли в результате стрельбы в грузинском городе Рустави

В грузинском городе Рустави в пятницу мужчина открыл стрельбу на одном из местных рынков, в результате, четыре человека были убиты, еще один получил ранения, сообщает МВД Грузии.

Грузинские СМИ со ссылкой на очевидцев отмечают, что мужчина ворвался в мясной отдел рынка и начал вести прицельный огонь из огнестрельного оружия по продавцам.

Причины произошедшего пока неизвестны.

В МВД Грузии заявляют, что нападавший уже задержан.

В распространенном министерством внутренних дел заявлении говорится, что среди убитых есть родственник задержанного.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РЫНОК, СТРЕЛЬБА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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