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Финансы 09.02.2024 12:40

Представители ЦБ Азербайджана и Bank of New York Mellon обсудили развитие банковского сектора

Представители Центробанка Азербайджана и американского «Bank of New York Mellon» провели встречу в Баку.

«На встрече были обсуждены: макроэкономическая ситуация в Азербайджане, а также вопросы развития банковского сектора», - сообщает ЦБ в соцсетях.

Р.Ахмедов

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Тэги: США, БАНК, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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