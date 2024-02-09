Представители ЦБ Азербайджана и Bank of New York Mellon обсудили развитие банковского сектора

Представители Центробанка Азербайджана и американского «Bank of New York Mellon» провели встречу в Баку. «На встрече были обсуждены: макроэкономическая ситуация в Азербайджане, а также вопросы развития банковского сектора», - сообщает ЦБ в соцсетях. Р.Ахмедов

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