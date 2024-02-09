Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8312 RUR   0.0187 GBR   2.1446 TRY   0.0554

Цена на нефть

08.02 $/bbl +/- WTI 76.22 +2.36 Brent 81.63 +2.42

Дальнее зарубежье 09.02.2024 15:34

Всемирный совет судоходства призывает ЕК разработать четкий инвестплан для достижения климатических целей к 2040г

Реализация климатических целей ЕС на период до 2040 года для морского сектора потребует усиленных глобальных обязательств, считает Всемирный совет судоходства (WSC).

Он призывает Европейскую комиссию и международных партнеров разработать цели в виде четкого плана инвестиций и нормативной поддержки, необходимых для облегчения энергоперехода.

Рекомендации ЕК относительно климатических целей ЕС на 2040 год, призывающие к сокращению выбросов парниковых газов на 90%, являются амбициозными и чрезвычайно важными, особенно после обновлений, предполагающих, что цели до 2030 года могут быть не достигнуты, отмечает WSC. "Цели ЕС признают необходимость стимулирования производства экологически чистого морского топлива и определения приоритета доступа к нему для морского сектора. Линейное судоходство начало путь преобразований в декарбонизации, и мы надеемся помочь ЕС воплотить цели в действия", - говорится в заявлении совета.

Приверженность ЕС производству топлива с нулевым выбросом парниковых газов имеет важное значение, не в последнюю очередь потому, что на европейские государства-члены приходится одна пятая мировых продаж энергии для судоходства, поясняют в WSC. Достижение целей 2040 года должно привести к созданию новых мощностей по производству энергии для снабжения морского сектора топливом с нулевым выбросом, что потребует значительных финансовых инвестиций, отмечают эксперты. Кроме того, решающее значение имеет развертывание инфраструктуры для поддержки внедрения и распространения этих альтернативных видов топлива по всему сектору, добавляют они.

"Политикам ЕС необходимо воплотить эти региональные цели в усилении национальных обязательств по производству топлива, чего требуют правила ЕС, например, FuelEU Maritime", - приводятся в сообщении слова директора по охране окружающей среды WSC в Европе Джеймса Корбета. "Линейный сектор уже инвестирует в судовые технологии для использования возобновляемого судового топлива, а глобальная декарбонизация всего судоходства зависит от лидерства ЕС в достижении международного соглашения в IMO MEPC (Международная морская организация ООН - ИФ)", - подчеркнул он.

Достижение соглашения по глобальному стандарту топлива и создание механизма ценообразования на выбросы парниковых газов на уровне IMO требует европейского лидерства, выходящего за рамки региональных климатических целей до 2040 года, полагают в WSC. "Только посредством скоординированных глобальных действий и создания благоприятных политических условий мы можем обеспечить успешное движение морской отрасли к будущему с нулевым выбросом парниковых газов в соответствии с нашими общими климатическими целями", - говорится в заявлении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ЕС, СУДОХОДСТВО, ЭНЕРГОПЕРЕХОД


Похожие новости


ЕС запланировал на гуманитарную помощь в мире на 2023 год 1,7 млрд евро В ЕС призвали конфликтующие стороны в Ираке к сдержанности Евросоюз призвал стороны конфликта в Шри-Ланке к сотрудничеству ЕС выделяет 500 млн евро на программы, связанные с ролью всемирного океана Глава дипломатии ЕС заболел COVID-19 ЕС выделит еще 3 млрд евро на нужды обороны и военные инновации Постпреды стран ЕС согласовали проект союзного регламента по хранению запасов газа Лидеры стран ЕС обсудят идею создания европейского политического сообщества Страны ЕС согласовали позиции по вопросу о хранении газа СМИ сообщили о попытке ЕС сдвинуть переговоры по СВПД с мертвой точки

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az