Всемирный совет судоходства призывает ЕК разработать четкий инвестплан для достижения климатических целей к 2040г

Реализация климатических целей ЕС на период до 2040 года для морского сектора потребует усиленных глобальных обязательств, считает Всемирный совет судоходства (WSC).

Он призывает Европейскую комиссию и международных партнеров разработать цели в виде четкого плана инвестиций и нормативной поддержки, необходимых для облегчения энергоперехода.

Рекомендации ЕК относительно климатических целей ЕС на 2040 год, призывающие к сокращению выбросов парниковых газов на 90%, являются амбициозными и чрезвычайно важными, особенно после обновлений, предполагающих, что цели до 2030 года могут быть не достигнуты, отмечает WSC. "Цели ЕС признают необходимость стимулирования производства экологически чистого морского топлива и определения приоритета доступа к нему для морского сектора. Линейное судоходство начало путь преобразований в декарбонизации, и мы надеемся помочь ЕС воплотить цели в действия", - говорится в заявлении совета.

Приверженность ЕС производству топлива с нулевым выбросом парниковых газов имеет важное значение, не в последнюю очередь потому, что на европейские государства-члены приходится одна пятая мировых продаж энергии для судоходства, поясняют в WSC. Достижение целей 2040 года должно привести к созданию новых мощностей по производству энергии для снабжения морского сектора топливом с нулевым выбросом, что потребует значительных финансовых инвестиций, отмечают эксперты. Кроме того, решающее значение имеет развертывание инфраструктуры для поддержки внедрения и распространения этих альтернативных видов топлива по всему сектору, добавляют они.

"Политикам ЕС необходимо воплотить эти региональные цели в усилении национальных обязательств по производству топлива, чего требуют правила ЕС, например, FuelEU Maritime", - приводятся в сообщении слова директора по охране окружающей среды WSC в Европе Джеймса Корбета. "Линейный сектор уже инвестирует в судовые технологии для использования возобновляемого судового топлива, а глобальная декарбонизация всего судоходства зависит от лидерства ЕС в достижении международного соглашения в IMO MEPC (Международная морская организация ООН - ИФ)", - подчеркнул он.

Достижение соглашения по глобальному стандарту топлива и создание механизма ценообразования на выбросы парниковых газов на уровне IMO требует европейского лидерства, выходящего за рамки региональных климатических целей до 2040 года, полагают в WSC. "Только посредством скоординированных глобальных действий и создания благоприятных политических условий мы можем обеспечить успешное движение морской отрасли к будущему с нулевым выбросом парниковых газов в соответствии с нашими общими климатическими целями", - говорится в заявлении.