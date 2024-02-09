Замглавы МИД Китая на встрече с коллегой из Ирана призвал к коллективным усилиям для безопасности в Красном море

Замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй на встрече со своим иранским коллегой Али Багери Кани выразил надежду, что все заинтересованные стороны вместе постараются стабилизировать ситуацию в Красном море, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ.

"Китай призывает всех, кто имеет здесь интересы, совместно защищать безопасность путей в Красном море в соответствии с законом", - сказал Ма Чжаосюй.

Он подчеркнул необходимость "уважать суверенитет и территориальную целостность стран", территории которых расположены у Красного моря.

Ма Чжаосюй также заявил, что Китай хочет "работать с исламскими странами, включая Иран, для содействия всеобъемлющему, справедливому и прочному решению" конфликта в секторе Газа.

Али Багери Кани в свою очередь сказал, что Иран "придает большое значение" поддержанию безопасности в Красном море, но подчеркнул, что для этого необходимо прийти к решению конфликта в секторе Газа.

Он призвал к введению режима прекращению огня в Газе и подчеркнул, что Иран выступает "против навязывания решений" палестинскому народу.

"Иран готов укреплять связи и координацию с Китаем для содействия региональному и глобальному миру и стабильности", - добавил Багери.