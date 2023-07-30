Иран нарастил экспорт нефти в Китай

Иран увеличил поставки нефти в Китай в три раза за период 2020-2023 годов, несмотря на санкции, действие которых возобновилось после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), передает агентство Tasnim со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

"Экспорт нефти Ирана в Китай увеличился за последние 3 года (2020-2023) в три раза, с 324 000 баррелей в день до примерно одного миллиона баррелей в день", - говорится в сообщении.

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза.

В.Алиев