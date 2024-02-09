Азербайджан к концу 2024г получит окончательный рейтинг от Глобального форума по налогам

Заместитель начальника Государственной налоговой службы (ГНС) Илькин Велиев встретился с группой экспертов Глобального форума по открытости и обмена налоговой информацией.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГНС, в сентябре 2023 года начался новый этап оценки Азербайджана со стороны Форума. В рамках этой оценки эксперты Форума находится в настоящее время в Баку. В рамках процесса оценки предусмотрены встречи экспертов с другими государственными учреждениями и ответственными лицами.
В рамках процесса оценки проверяются такие элементы, как право собственности (юридическое и бенефициарное), наличие и актуальность бухгалтерской и банковской информации, документов, права налоговых органов на получение такой информации, существующие механизмы международного обмена.
В ГНС отметили, что окончательный рейтинг по Азербайджану будет утвержден в конце 2024 года.
В ведомстве подчеркнули, что первый этап оценки по Азербайджану был завершен в 2016 году, и согласно опубликованному отчету, страна получила высокий рейтинговый балл «в основном соответствует» (largely compliant).
Глобальный форум – это многостороння площадка обмена информацией для мониторинга и оценки имплементации стандартов открытости и обмена налоговой информацией. В данном случае имеются ввиду стандарт обмена информацией по требованию (EOIR) и стандарт автоматического обмена информацией (AEOI). Форум получил мандат от G20 на мониторинг и оценку внедрения стандартов ОЭСР, а также на помощь развивающимся странам.
Б.Рустамбеков
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