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Бизнес и законодательство 09.02.2024 14:49

Азербайджан к концу 2024г получит окончательный рейтинг от Глобального форума по налогам

Заместитель начальника Государственной налоговой службы (ГНС) Илькин Велиев встретился с группой экспертов Глобального форума по открытости и обмена налоговой информацией.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в ГНС, в сентябре 2023 года начался новый этап оценки Азербайджана со стороны Форума. В рамках этой оценки эксперты Форума находится в настоящее время в Баку. В рамках процесса оценки предусмотрены встречи экспертов с другими государственными учреждениями и ответственными лицами.

В рамках процесса оценки проверяются такие элементы, как право собственности (юридическое и бенефициарное), наличие и актуальность бухгалтерской и банковской информации, документов, права налоговых органов на получение такой информации, существующие механизмы международного обмена.

В ГНС отметили, что окончательный рейтинг по Азербайджану будет утвержден в конце 2024 года.

В ведомстве подчеркнули, что первый этап оценки по Азербайджану был завершен в 2016 году, и согласно опубликованному отчету, страна получила высокий рейтинговый балл «в основном соответствует» (largely compliant).

Глобальный форум – это многостороння площадка обмена информацией для мониторинга и оценки имплементации стандартов открытости и обмена налоговой информацией. В данном случае имеются ввиду стандарт обмена информацией по требованию (EOIR) и стандарт автоматического обмена информацией (AEOI). Форум получил мандат от G20 на мониторинг и оценку внедрения стандартов ОЭСР, а также на помощь развивающимся странам.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГНС, ГЛОБАЛ/ФОРУМ, РЕЙТИНГ

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