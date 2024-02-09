На месте массового захоронения в Карабахе найдены останки, предположительно, более восьми жертв Ходжалинского геноцида - Госкомиссия

На месте массового захоронения, обнаруженного в Ходжалинском районе (Карабахском регионе) Азербайджана, найдены останки, предположительно, более восьми жертв Ходжалинского геноцида, сообщили в пятницу в Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан.

Там отметили, что после проведенных в сентябре 2023 года локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе страны Бегларян Рашид Арамаиси был задержан по подозрению в пытках азербайджанских заложников во время Первой карабахской войны, а также в совершении военных преступлений и преступлений против мира и человечности. Он был привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, по статьям 112, 113, 115.2, 279.1 и 318.1 Уголовного кодекса Азербайджана.

В госкомиссии продолжили, что в ходе проверки на месте показаний Бегларян сообщил, что 26 февраля 1992 года в окрестностях Аскеранской крепости около 200 мирных жителей, преимущественно женщины, дети и пожилые люди, попали в засаду и были убиты армянскими незаконными вооруженными формированиями, в состав которых он входил, а после разграбления личных вещей убитых их тела были захоронены на этой же территории. Он также указал места совершения этих преступных деяний.

«В ноябре прошлого года рабочая группа госкомиссии при участии специалистов соответствующих структур приступила к поисково-раскопочным работам на указанной Рашидом Бегларяном территории. Из-за неблагоприятных погодных условий работы были временно приостановлены, но позднее были продолжены, в результате было обнаружено массовое захоронение, на месте которого найдены останки более восьми человек, предположительно убитых во время Ходжалинского геноцида», - говорится в сообщении.

На территории продолжаются поисковые, раскопочные и эксгумационные работы, добавили в госкомиссии.

Р.Керимов