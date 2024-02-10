L`Oreal в 2023 году увеличила чистую прибыль и выручку слабее прогнозов

Французский производитель косметики L`Oreal SA по итогам 2023 года зафиксировал рост всех основных финансовых показателей, однако они оказались хуже ожиданий рынка.
Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль выросла на 8,4% и достигла 6,18 млрд евро, операционная прибыль увеличилась на 9,2%, до 8,14 млрд евро.
Выручка повысилась на 7,6%, составив 41,18 млрд евро. Рост показателя в сопоставимом выражении составил 11%.
Аналитики, опрошенные Visible Alpha, ожидали годовую чистую прибыль на уровне 6,25 млрд евро, операционную - 8,21 млрд евро, выручку - 41,49 млрд евро.
Продажи подразделения профессиональной косметики повысились на 4% - до 4,65 млрд евро. Показатель подразделения L`Oreal Luxe, специализирующегося на косметических средствах класса "люкс", увеличился на 2% и составил 14,92 млрд евро. Подразделение по производству средств для ухода за кожей Dermatological Beauty нарастило продажи на 25,5% - до 6,43 млрд евро. Реализация потребительских товаров выросла на 8,2%, составив 15,17 млрд евро.
В Европе компания увеличила годовые продажи на 13,7%, в Северной Америке - на 9,7%, в Латинской Америке - на 22,8%. В Северной Азии продажи снизились на 5,8%, в остальных регионах показатель вырос на 16,4%.
Руководство L`Oreal приняло решение повысить дивиденды на 10%, до 6,6 евро на акцию.
Компания также сообщила о подписании соглашения с домом моды Prada, согласно которому L`Oreal будет создавать, разрабатывать и распространять люксовую косметику для бренда Miu Miu.
Котировки акций L`Oreal в ходе торгов в пятницу падают на 6,8%. За последний год рыночная стоимость компании выросла на 12,9%, до 240,5 млрд евро.
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