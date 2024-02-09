Жапаров ответил Блинкену на обеспокоенность касательно закона об иноагентах

МИД Кыргызстана передал госсекретарю США Энтони Блинкену ответное письмо от президента страны Садыра Жапарова, в котором говорится о внутригосударственных процессах.
"Глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев принял посла США Лесли Вигери, через которого передал ответное послание президента Садыра Жапарова в адрес госсекретаря США Энтони Блинкена, в котором были даны аргументированные ответы о внутриполитической ситуации и демократических процессах в стране", - сообщили в пятницу в пресс-службе киргизского МИД.
Ранее Блинкен написал письмо Жапарову, в котором выразил озабоченность относительно рассматриваемого законопроекта об иноагентах.
Группа депутатов парламента Кыргызстана во главе с Надирой Нарматовой предложила поправки в закон об НКО (некоммерческих организациях) и Уголовный кодекс. Согласно законопроекту, некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и занимающиеся политической деятельностью, получат статус "иностранный представитель" и войдут в специальный реестр. За создание НКО, посягающей на личность и права граждан, вводится уголовное наказание в виде штрафов и лишения свободы до десяти лет.
Депутаты уже приняли законопроект в первом чтении, вызвав осуждение ряда международных сообществ и организаций.
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