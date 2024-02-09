Жапаров поздравил Алиева с победой на выборах, подтвердил готовность углублять всестороннее сотрудничество между Баку и Бишкеком

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву в связи с убедительной победой на президентских выборах.
"Ваша победа на выборах является знаком уважения и поддержки азербайджанским народом Вашего самоотверженного труда и усилий по укреплению государственного суверенитета, улучшению благосостояния населения и продолжению независимой и открытой внешней политики, фундамент которой был заложен основателем современного Азербайджанского государства Гейдаром Алиевым", - говорится в поздравительном послании.
Жапаров отметил, что в Кыргызстане высоко ценят личный вклад президента Алиева в развитие кыргызско-азербайджанских дружественных отношений, "которые в настоящее время носят стратегический характер".
"Еще раз подтверждаю, что мы готовы продолжать совместные усилия по углублению всестороннего сотрудничества между нашими странами", - указал Жапаров.
Н.Аббасова
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