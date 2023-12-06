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Внешняя политика 06.12.2023 18:30

Алиев поздравил Жапарова с днем рождения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду позвонил президенту Кыргызстана Садыру Жапарову и поздравил его с днем рождения, сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства.

"Ильхам Алиев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения, пожелав ему новых успехов в государственной деятельности и крепкого здоровья", - говорится в сообщении.

Жапаров выразил признательность Алиеву за проявленное внимание и поздравление.

В ходе разговора было подчеркнуто, что Азербайджан и Кыргызстан успешно сотрудничают в рамках Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (SPECA), Организации тюркских государств (ОТГ) и других международных организаций.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в среду отмечает день рождения - ему исполняется 55 лет.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КЫРГЫЗСТАН, РАЗГОВОР


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