Кыргызстан выразил поддержку территориальной целостности Азербайджана

Министерство иностранных дел (МИД) Кыргызстана во вторник выступило с заявлением в поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.
"В связи с имевшими место событиями в Карабахе, Кыргызстан вновь выражает поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
"Решительно выступая за нерушимость международно-признанных границ, Кыргызстан призывает к урегулированию всех вопросов политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом ООН и основополагающими принципами и нормами международного права", - добавили в министерстве.
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