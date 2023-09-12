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Внешняя политика 12.09.2023 21:53

Кыргызстан выразил поддержку территориальной целостности Азербайджана

Министерство иностранных дел (МИД) Кыргызстана во вторник выступило с заявлением в поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

"В связи с имевшими место событиями в Карабахе, Кыргызстан вновь выражает поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Решительно выступая за нерушимость международно-признанных границ, Кыргызстан призывает к урегулированию всех вопросов политико-дипломатическим путем в соответствии с Уставом ООН и основополагающими принципами и нормами международного права", - добавили в министерстве.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КЫРГЫЗСТАН, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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