UBS ожидает дальнейшего роста цен на золото и серебро в 2024г

Аналитики UBS прогнозируют дальнейшее повышение цен на золото и серебро в 2024 году на ожиданиях того, что Федеральная резервная система США перейдет к снижению процентных ставок.
"Мы ожидаем, что смягчение политики Федрезерва приведет к росту золота", - заявил аналитик банка по драгоценным металлам Джони Тевес, добавив, что этому будет также способствовать ослабление курса доллара.
Он прогнозирует, что к концу текущего года цена золота достигнет $2200 за унцию, пишет CNBC.
По мере падения процентных ставок золото становится более привлекательным по сравнению с альтернативными инвестициями, такими как облигации. При этом более низкие ставки ослабляют доллар, делая золото дешевле для международных покупателей, что приводит к увеличению спроса на него.
Несмотря на то, что по-прежнему есть большая неопределенность в отношении сроков и масштабов снижения ставок, UBS по-прежнему ожидает, что Федрезерв перейдет к смягчению денежно-кредитной политики.
Привлекательность золота в качестве "безопасной гавани" усилилась на фоне ухудшения геополитической ситуации на Ближнем Востоке в октябре прошлого года. В январе цены на него достигли рекордных $2100 за унцию.
"Мы думаем, что инвесторы будут вкладывать средства в золото в условиях большой макроэкономической неопределенности и геополитических рисков", - заявил Тевес. Перспективы "более бедного кузена" - серебра - также оптимистичны, скорее всего, оно "реально засияет", отметил он.
"Мы думаем, что серебро может преуспеть в сценарии смягчения ДКП", - полагает эксперт. По его словам, темпы подъема стоимости серебра могут обогнать рост золота.
По прогнозу Silver Institute, мировой спрос на серебро в 2024 году увеличится на 1% и достигнет 1,2 млрд унций. Если ожидания оправдаются, это будет второй по величине в истории показатель.
"Увеличение промышленного спроса является основным катализатором роста мирового спроса на металл", - говорится в сообщении отраслевой ассоциации.
Глобальные поставки серебра, как ожидается, вырастут на 3% - до 1,02 млрд унций, что может стать максимальным объемом за восемь лет.
Котировки фьючерсных контрактов на золото в ходе торгов в пятницу снижаются на 0,5% - до $2021,6 за унцию. Серебро дорожает на 0,5% - до $22,67 за унцию.
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