Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8312 RUR   0.0187 GBR   2.1446 TRY   0.0554

Цена на нефть

09.02 $/bbl +/- WTI 76.84 +0.62 Brent 82.19 +0.56

Транспорт и связь 10.02.2024 00:59

Глава OpenAI ведет переговоры о привлечении $5-7 трлн на проект в области ИИ-чипов

Главный исполнительный директор американского технологического стартапа OpenAI Сэм Альтман ведет переговоры с инвесторами о финансировании проекта, который может потребовать $5-7 трлн, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Проект в числе прочего предполагает наращивание мировых мощностей по производству чипов и их потенциала для работы с искусственным интеллектом (ИИ). OpenAI - разработчик популярного ИИ-чатбота ChatGPT.

Диалог с инвесторами, включая правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), направлен на устранение ограничений для роста бизнеса компании, таких как дефицит дорогих ИИ-чипов для обучения больших языковых моделей, которые лежат в основе ChatGPT и других ИИ-инструментов, отмечает американская газета.

Для сравнения: план президента США Джо Байдена по расширению производства чипов в стране предусматривает гораздо более скромное финансирование - $52 млрд.

Между тем расчетная годовая выручка OpenAI (доходы за предшествующий месяц, умноженные на 12) в декабре 2023 года достигла $2 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на знакомые с финансами стартапа источники.

При этом, по их данным, компания полагает, что в 2025 году показатель может вырасти более чем вдвое.

По данным технологического издания The Information, в октябре расчетная годовая выручка OpenAI составляла $1,3 млрд.

OpenAI появилась в 2015 году как некоммерческая исследовательская ИИ-лаборатория, а в 2020 году открыла бизнес-подразделение, после чего стала коммерческим гигантом, пишет FT.

В ноябре прошлого года сообщалось, что крупные инвесторы OpenAI в рамках планируемой продажи акций ее сотрудниками рассчитывают на оценку компании на уровне $86 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, OPENAI, ПРОЕКТ, ИНВЕСТИЦИИ


Похожие новости


Сэм Альтман вернется на пост главы OpenAI OpenAI обсуждает продажу части акций инвесторам из расчета оценки компании в $80-90 млрд - WSJ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az