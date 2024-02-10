Пожар на французской АЭС обошелся без пострадавших и ущерба для окружающей среды, заявил оператор

Возгорание трансформатора минувшей ночью на французской АЭС Шинон в департаменте Эндр и Луара произошло "вне ядерной зоны" и было потушено, сообщила в субботу государственная энергокомпания EDF.
"От этого пожара никто не пострадал, и не было последствий для окружающей среды", - цитируют французские СМИ коммюнике EDF.
По данным компании, загоревшийся трансформатор относится к третьему энергоблоку АЭС. Он автоматически был остановлен в соответствии с правилами защиты реактора.
Следуя процедуре, аварийные бригады немедленно прибыли на место, и были вызваны внешние спасательные службы. Возгорание было потушено, а работа энергоблоков 3 и 4 приостановлена в условиях полной безопасности, заверили в EDF.
Агентство по ядерной безопасности в свою очередь заявило, что был активирован внутренний план действий в чрезвычайной ситуации. После необходимого контроля агентство совместно с EDF и Институтом радиационной защиты и ядерной безопасности рассмотрит условия отмены аварийного плана.
АЭС Шинон состоит из четырех водо-водяных энергетических ядерных реакторов с водой под давлением мощностью по 905 МВт.
Алиев уверен в дальнейшем развитии отношений Баку и Тбилиси
Баку рассчитывает на укрепление отношений с Пекином - Алиев
Жапаров поздравил Алиева с победой на выборах, подтвердил готовность углублять всестороннее сотрудничество между Баку и Бишкеком
Власти Индонезии обсуждают перенос достопримечательностей Бали на запад острова
Азербайджан узнал соперников по Лиге наций сезона 2024/2025
Walt Disney увеличила чистую прибыль в I финквартале, возобновила buyback и повысила дивиденды
Госагентство по водным ресурсам завершило строительство водоочистной установки в г.Евлах
Управление связи Шарурского района НАР направит около 1,6 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Число кораблей ВМС США с системой ПРО вырастет до 69 единиц к 2030 году - доклад
Путин получил бы 75% голосов избирателей, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье - опрос
США планируют построить 64 стратегических бомбардировщика шестого поколения к 2032 году
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Легко отправляйте деньги за границу с приложением Yelo
AccessBank объявляет тендер на ремонтно-строительные работы в филиале Габала
Bakcell расширит сеть своих сервисных центров в Карабахском регионе
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы