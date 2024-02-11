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Дальнее зарубежье 11.02.2024 10:45

Трамп предложил не помогать странам безвозмездно

Экс-президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на выдвижение кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии, заявил, что Вашингтон должен отказаться от безвозмездной помощи какой-либо стране и выделять средства исключительно в виде займов. Об этом он написал в собственной соцсети Truth Social.

По его словам, сенат США должен прекратить выделять иностранную помощь в виде денег, если они направляются безвозмездно. Делать подобное следует только в виде займа, считает Трамп.

Он подчеркнул, что подобное можно делать с выгодными условиями, например, без процентов и на неограниченный срок.

В.Алиев

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Тэги: ТРАМП, ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПОМОЩЬ, БЕЗВОЗМЕЗДНО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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