ЦИК Азербайджана подвел итоги президентских выборов, победу одержал Ильхам Алиев

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана подвела итоги внеочередных президентских выборов, состоявшихся 7 февраля 2024 года, согласно которым победу одержал Ильхам Гейдар оглу Алиев, набрав 92,12 процента голосов избирателей, принявших участие в выборах.
Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК, где обсуждались вопросы подведения итогов президентских выборов и представления протокола ЦИК об итогах выборов в Конституционный суд с соответствующими документами.
Было отмечено, что явка избирателей на выборах составила 76,43 процента.
ЦИК Азербайджана приняла решение утвердить протокол по итогам внеочередных выборов президента и направить его в Конституционный суд вместе с соответствующими документами.
В.Алиев
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