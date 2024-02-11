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Внутренняя политика 11.02.2024 17:30

ЦИК Азербайджана подвел итоги президентских выборов, победу одержал Ильхам Алиев

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана подвела итоги внеочередных президентских выборов, состоявшихся 7 февраля 2024 года, согласно которым победу одержал Ильхам Гейдар оглу Алиев, набрав 92,12 процента голосов избирателей, принявших участие в выборах.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании ЦИК, где обсуждались вопросы подведения итогов президентских выборов и представления протокола ЦИК об итогах выборов в Конституционный суд с соответствующими документами.

Было отмечено, что явка избирателей на выборах составила 76,43 процента.

ЦИК Азербайджана приняла решение утвердить протокол по итогам внеочередных выборов президента и направить его в Конституционный суд вместе с соответствующими документами.

В.Алиев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЦИК, ВЫБОРЫ, ПРЕЗИДЕНТ


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