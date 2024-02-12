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Дальнее зарубежье 12.02.2024 13:04

Хуситы сообщили об очередной атаке на судно в Красном море

Йеменские мятежники-хуситы запустили несколько ракет по судну Star Iris в Красном море, сообщил в понедельник представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари.

"Морские силы ВС Йемена запустили в американское судно Star Iris в Красном море несколько ракет, удары были точными и прямыми", - написал Сари в социальной сети X.

Вместе с тем, по данным сайта MarineTraffic, судно Star Iris является сухогрузом и ходит под флагом Маршалловых островов. Около двух дней назад сообщалось, что оно находится в Красном море.

Также ранее в понедельник Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об атаке на судно у берегов Йемена. По информации управления, инцидент произошел в 70 км к югу от портового города Аль-Муха. В организации указали, что удар был нанесен двумя ракетами, экипаж не пострадал. Название судна в сообщении UKMTO не приводилось.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, СУДНО, АТАКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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