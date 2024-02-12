Чехия увеличила в 2023г поставки легковушек в Азербайджан в 1,5 раза

Чехия в 2023 году увеличила экспорт в Азербайджан легковых автомобилей и прочих моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки менее 10 человек, на 51,2% по сравнению с 2022 годом, примерно до 860 транспортных средств, следует из расчетов агентства «Интерфакс-Азербайджан», основанных на данных чешского статистического управления.

В денежном выражении поставки выросли на 59,1%, до 17,6 млн евро.

В 2023 году в Азербайджан из Чехии чаще всего ввозили новые бензиновые транспортные средства с объемом двигателя от 1500 до 3000 куб. см – около 570 шт. (рост на 16,5% год к году). В стоимостном выражении поставки этих транспортных средств оцениваются в 11,1 млн евро (рост на 25,5%).

Экспорт из Чехии в Азербайджан новых бензиново-электрических гибридных авто, за исключением подключаемых гибридов, вырос в 3,7 раза, до 210 ед. В денежном выражении поставки этих транспортных средств увеличились в 3,8 раза, до 4,7 млн евро.

Импорт новых бензиновых транспортных средств с объемом двигателя от 1000 до 1500 куб. см в Азербайджан из Чехии в прошлом году вырос в 6,1 раза, до 70 ед. В стоимостном выражении поставки увеличились в 6,5 раза, до 1,5 млн евро.

Р.Керимов