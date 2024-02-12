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Бизнес и законодательство 12.02.2024 12:50

Делегация AZPROMO в 2024г посетит Мексику

В Агентстве поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) состоялась встреча с делегацией, возглавляемой членом Мексиканского Конгресса, председателем Мексикано-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Альберто Вия Вьегасом.

«Исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев на встрече предоставил информацию о деятельности агентства, а также информацию о целях, поставленных в ходе запланированного визита делегации Агентства в Мексику в текущем году», - сообщает Агентство.

По словам Абдуллаева, в программу визита будут включены встречи с представителями крупных мексиканских компаний.

В свою очередь, Вьегас дал высокую оценку перспективам расширения товарооборота между странами, особенно увеличению экспорта из Азербайджана в Мексику.

Он также подчеркнул. что послы двух стран проявляют активность в этом направлении и готовы оказать поддержку в координационной работе во время запланированного визита AZPROMO.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZPROMO, МЕКСИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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