Делегация AZPROMO в 2024г посетит Мексику

В Агентстве поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) состоялась встреча с делегацией, возглавляемой членом Мексиканского Конгресса, председателем Мексикано-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Альберто Вия Вьегасом.

«Исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев на встрече предоставил информацию о деятельности агентства, а также информацию о целях, поставленных в ходе запланированного визита делегации Агентства в Мексику в текущем году», - сообщает Агентство.

По словам Абдуллаева, в программу визита будут включены встречи с представителями крупных мексиканских компаний.

В свою очередь, Вьегас дал высокую оценку перспективам расширения товарооборота между странами, особенно увеличению экспорта из Азербайджана в Мексику.

Он также подчеркнул. что послы двух стран проявляют активность в этом направлении и готовы оказать поддержку в координационной работе во время запланированного визита AZPROMO.

Б.Рустамбеков