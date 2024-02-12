Делегация AZPROMO в 2024г посетит Мексику

В Агентстве поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) состоялась встреча с делегацией, возглавляемой членом Мексиканского Конгресса, председателем Мексикано-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Альберто Вия Вьегасом.
«Исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев на встрече предоставил информацию о деятельности агентства, а также информацию о целях, поставленных в ходе запланированного визита делегации Агентства в Мексику в текущем году», - сообщает Агентство.
По словам Абдуллаева, в программу визита будут включены встречи с представителями крупных мексиканских компаний.
В свою очередь, Вьегас дал высокую оценку перспективам расширения товарооборота между странами, особенно увеличению экспорта из Азербайджана в Мексику.
Он также подчеркнул. что послы двух стран проявляют активность в этом направлении и готовы оказать поддержку в координационной работе во время запланированного визита AZPROMO.
Б.Рустамбеков
Азербайджан выразил послу ЕС в Баку недовольство деятельностью Мониторинговой миссии ЕС в Армении
Капвложения в развитие Карабаха и В.Зангезура в 2023г составили около $3,8 млрд
Пленум Конституционного Суда Азербайджана 13 февраля утвердит итоги президентских выборов
Грузия получила рекордные $4,1 млрд доходов от туризма в 2023 году
Власти Индонезии обсуждают перенос достопримечательностей Бали на запад острова
Госагентство по водным ресурсам завершило строительство водоочистной установки в г.Евлах
Управление связи Шарурского района НАР направит около 1,6 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
В Кремле рассчитывают на определенные заверения Еревана по вопросу о возможном аресте Путина по ордеру МУС
Сторонники экс-премьера Пакистана Хана заблокировали дороги в знак протеста против результатов выборов
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Легко отправляйте деньги за границу с приложением Yelo
AccessBank объявляет тендер на ремонтно-строительные работы в филиале Габала
Bakcell расширит сеть своих сервисных центров в Карабахском регионе
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы