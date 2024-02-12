Neuralink Илона Маска изменила место регистрации с Делавэра на Неваду

Компания Илона Маска Neuralink изменила место регистрации с Делавэра на Неваду, пишет Associated Press со ссылкой на данные реестра последнего штата.
Головной офис компании при этом расположен в Калифорнии. Маск указан в невадском реестре как ее президент.
В начале февраля миллиардер написал в социальной сети X (бывшая Twitter), что возглавляемая им Tesla незамедлительно проведет голосование акционеров по вопросу изменения места регистрации компании с Делавэра на Техас.
Суд Делавэра в конце января признал недействительным решение совета директоров Tesla от 2018 года о предоставлении Маску рекордного для глав публичных компаний компенсационного пакета на сумму до $55,8 млрд. Как отметил суд, совет директоров автопроизводителя не должен был утверждать пакет, который несправедлив по отношению к акционерам.
"Никогда не регистрируйте компании в штате Делавэр, - написал Маск в X после вынесения судебного решения. - Если вы предпочитаете, чтобы вопросы решали акционеры, советую регистрироваться в Неваде или Техасе".
Также в конце января стало известно, что Neuralink провела свою первую операцию по вживлению человеку мозгового имплантата.
МИД Азербайджана обвинил Пашиняна в искажении ситуации на Южном Кавказе
МИД Азербайджана: Обстрел ВС Армении азербайджанских пограничников - серьезный удар по мирному процессу между Баку и Ереваном
Мелони поздравила Алиева с победой на выборах президента Азербайджана
Грузия получила рекордные $4,1 млрд доходов от туризма в 2023 году
Власти Индонезии обсуждают перенос достопримечательностей Бали на запад острова
Госагентство по водным ресурсам завершило строительство водоочистной установки в г.Евлах
Управление связи Шарурского района НАР направит около 1,6 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Министр обороны США уже во вторник может вернуться к работе после лечения
Шольц отверг позицию Трампа, увязавшего американскую помощь в случае нападения на страны Европы с объемом их трат на оборону
ЕС предварительно планирует выделить в 2024г на гуманитарную помощь более 1,8 млрд евро
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Легко отправляйте деньги за границу с приложением Yelo
AccessBank объявляет тендер на ремонтно-строительные работы в филиале Габала
Bakcell расширит сеть своих сервисных центров в Карабахском регионе
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы