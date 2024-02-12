MIDA направит около 2 млн манатов на работы по благоустройству в ЖК в городе Джабраил

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана направит около 2 млн манатов на работы по озеленению, благоустройству строительству дорог и тротуаров на территории ЖК площадью 7,87 га в городе Джабраил (Восточно-Зангезурский экономический район).

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным портала госзакупок, для этих целей привлечена компания «RİCON».

Стоимость контракта - 1 млн 995 тыс. манатов.

Срок выполнения работ - 12 месяцев.

Б.Рустамбеков