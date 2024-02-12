Руководство ЦБ обсудило формирование инновационных платежных экосистем с представителями Fintex Ассоциации Азербайджана

Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов провел очередную встречу с представителями Fintex Ассоциации Азербайджана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» на страницу ЦБ в соцсетях, на встрече обсуждались текущая ситуация в мировой экономике, макроэкономические тенденции и монетарная ситуация внутри Азербайджана, динамика инфляции, ситуация на валютном рынке, экономическая активность.

Кроме этого, участники встречи обсудили показатели по деятельности организаций в экосистеме fintex, формирования инновационных платежных экосистем, расширения безналичных расчетов.

Р.Ахмедов