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Финансы 12.02.2024 14:33

Руководство ЦБ обсудило формирование инновационных платежных экосистем с представителями Fintex Ассоциации Азербайджана

Председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязымов провел очередную встречу с представителями Fintex Ассоциации Азербайджана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» на страницу ЦБ в соцсетях, на встрече обсуждались текущая ситуация в мировой экономике, макроэкономические тенденции и монетарная ситуация внутри Азербайджана, динамика инфляции, ситуация на валютном рынке, экономическая активность.

Кроме этого, участники встречи обсудили показатели по деятельности организаций в экосистеме fintex, формирования инновационных платежных экосистем, расширения безналичных расчетов.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЦБ, FINTEX, ВСТРЕЧА

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