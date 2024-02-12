Moody`s подтвердило рейтинги 6 казахстанских нацкомпаний

Международное рейтинговое агентство Moody`s Investors Service подтвердило рейтинги на уровне "Baa2" АО НК "КазМунайГаз" (КМГ), АО "Национальная компания QazaqGaz", "Интергаз Центральная Азия", АО "Казатомпром", Казахстанской компании по управлению электрическими сетями (KEGOC) и нацкомпании "Казахстан темир жолы" (КТЖ).
Moody`s также подтвердило рейтинги "Baa2" по программе среднесрочных облигаций КМГ и по программе среднесрочных облигаций KazMunaiGaz Finance Sub B.V.
Прогнозы для КМГ, KazMunaiGaz Finance Sub, "Kазатомпрома" и KEGOC остаются "позитивными". Прогнозы по QazaqGaz, "Интергазу Центральная Азия" и КТЖ остаются "стабильными".
Кроме того, Moody`s присвоило "Казатомпрому" и KEGOC базовую оценку кредитоспособности (BCA) на уровне "baa3", КМГ - на уровне "ba1", "Интергазу Центральная Азия" - на уровне "ba2", QazaqGaz и КТЖ - на уровне "ba3".
Указанные рейтинговые действия являются, по информации агентства, следствием публикации обновленной методологии Moody`s в отношении эмитентов, связанных с государством (Government-Related Issuers, GRI).
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