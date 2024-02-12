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Оборона 12.02.2024 17:41

ВС Армении подвергли обстрелу позиции пограничников Азербайджана на условной границе, один пограничник получил ранение

Позиции Погранвойск Азербайджана в Зангиланском направлении на условной границе подверглись обстрелу с позиций вооруженных сил Армении, азербайджанский пограничник получил ранение.

«12 февраля в 13:37 с позиций вооруженных сил Армении, расположенных в направлении населенного пункта Неркин-Анд Гафанского района, на участке азербайджано-армянской условной государственной границы, проходящем через территорию Зангиланского района, был открыт огонь по позициям пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенным на территории села Коллугышлаг Зангиланского района. В результате провокации получил ранение военнослужащий Государственной пограничной службы рядовой Халилзаде Парвиз Агакиши оглу», - сообщило азербайджанское госинформагентство АЗЕРТАДЖ.

Оно отмечает, что военнослужащий был эвакуирован на вертолете в специализированное медицинское учреждение.

«Произошедшее, в том числе момент открытия огня с противоположной стороны, зафиксировано камерами видеонаблюдения», - пишет агентство.

В настоящее время оперативная обстановка стабильна и находится под контролем азербайджанских подразделений.

Ответственность за очередную провокацию несет военно-политическое руководство Армении.

Р.Ахмедов

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Тэги: ГРАНИЦА, ИНЦИДЕНТ


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