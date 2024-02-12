ЕАБР может инвестировать в 2024г более $3,5 млрд в проекты в Казахстан

Сумма потенциальных проектов, рассматриваемых Евразийским банком развития (ЕАБР) в Казахстане на 2024 год, превышает $3,5 млрд, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

По информации пресс-службы, о результатах работы ЕАБР и планах на предстоящий период шел разговор на встрече президента страны Касым-Жомарта Токаева и председателя правления ЕАБР Николая Подгузова.

"Сумма потенциальных проектов, рассматриваемых банком в Казахстане на 2024 год, превышает $3,5 млрд", - говорится в официальной публикации.

Инвестиции предполагается вкладывать, прежде всего, в такие стратегические отрасли, как транспортная инфраструктура, тепловая энергетика, возобновляемые источники энергии, промышленность, АПК и водные ресурсы.

Подгузов сообщил президенту, что в текущем году ЕАБР намерен содействовать развитию финансового рынка Казахстана и внедрению новых инструментов для финансирования инфраструктурных проектов и представил результаты исследований в области водно-энергетического комплекса Центральной Азии.

Кроме того, банк готов направить грантовые средства в размере до $10 млн на развитие региональных центров экспертизы по водосберегающим и энергоэффективным технологиям и до $400 млн - на проекты, нацеленные на внедрение цифровых технологий водоучета, капитальной лазерной планировки орошаемых земель и создание регионального производственно-сервисного кластера по выпуску современного ирригационного оборудования.