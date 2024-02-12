Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8346 RUR   0.0187 GBR   2.147 TRY   0.0554

Цена на нефть

09.02 $/bbl +/- WTI 76.84 +0.62 Brent 82.19 +0.56

Регион 12.02.2024 18:45

ЕАБР может инвестировать в 2024г более $3,5 млрд в проекты в Казахстан

Сумма потенциальных проектов, рассматриваемых Евразийским банком развития (ЕАБР) в Казахстане на 2024 год, превышает $3,5 млрд, сообщила пресс-служба президента Казахстана.

По информации пресс-службы, о результатах работы ЕАБР и планах на предстоящий период шел разговор на встрече президента страны Касым-Жомарта Токаева и председателя правления ЕАБР Николая Подгузова.

"Сумма потенциальных проектов, рассматриваемых банком в Казахстане на 2024 год, превышает $3,5 млрд", - говорится в официальной публикации.

Инвестиции предполагается вкладывать, прежде всего, в такие стратегические отрасли, как транспортная инфраструктура, тепловая энергетика, возобновляемые источники энергии, промышленность, АПК и водные ресурсы.

Подгузов сообщил президенту, что в текущем году ЕАБР намерен содействовать развитию финансового рынка Казахстана и внедрению новых инструментов для финансирования инфраструктурных проектов и представил результаты исследований в области водно-энергетического комплекса Центральной Азии.

Кроме того, банк готов направить грантовые средства в размере до $10 млн на развитие региональных центров экспертизы по водосберегающим и энергоэффективным технологиям и до $400 млн - на проекты, нацеленные на внедрение цифровых технологий водоучета, капитальной лазерной планировки орошаемых земель и создание регионального производственно-сервисного кластера по выпуску современного ирригационного оборудования.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ЕАБР, ИНВЕСТИЦИИ, ПЛАНЫ


Похожие новости


Казахстан обсуждает покупку доли России в ЕАБР, но окончательного решения нет - глава Минфина

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az