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Дальнее зарубежье 12.02.2024 19:30

Rheinmetall AG заложил завод по производству артиллерийских снарядов, взрывчатки и компонентов реактивной артиллерии

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG начал строительство в федеральной земле Нижняя Саксония нового предприятия, на котором будут выпускать артиллерийские снаряды, взрывчатку и компоненты реактивной артиллерии, говорится в пресс-релизе концерна.

"Здесь должны будут производить примерно 200 тыс. артиллерийских снарядов в год и до 1,9 тыс. тонн взрывчатого гексогена и, по возможности, другие компоненты для боезарядов. Кроме того, тут планируют создавать ракетные двигатели и боеголовки, которые будут необходимы для проекта реактивной артиллерии ФРГ", - отмечается в документе.

Rheinmetall AG намерен инвестировать в проект порядка 300 млн евро. Приоритетной задачей является как можно более быстрый запуск завода. Согласно пресс-релизу, на возведения объекта уйдет примерно 12 месяцев, а поначалу он будет выпускать 50 тыс. снарядов в год. Годовые объемы в 200 тыс. снарядов в группе компаний рассчитывают достичь через два года работы предприятия.

В компании также подчеркнули, что возведение завода должно помочь ФРГ избавиться от внешней зависимости при производстве снарядов: Германия должна будет полностью сама создавать все компоненты этой продукции.

В церемонии закладки завода приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, министр обороны Германии Борис Писториус и премьер Дании Метте Фредирексен.

Между тем, ранее председатель правления Rheinmetall AG Армин Паппергер заявил изданию "Хандельсблатт", что концерн старается в 2-3 раза нарастить выпуск пороха, нужного для боезарядов в артиллерийских снарядах.

"В общем и целом мы хотим в 2025 году производить в год 700 тыс. артиллерийских снарядов", - отмечал он.

"Хандельсблатт" пояснял, что для выполнения этой задачи концерн будет не только возводить завод в Нижней Саксонии, но и расширять предприятия в Испании и Венгрии.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, RHEINMETALL, ЗАВОД, СТРОИТЕЛЬСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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