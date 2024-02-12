В Финляндии хотят ужесточить процедуру обработки заявлений для получения убежища

Министерство внутренних дел Финляндии в понедельник обнародовало предложение об ужесточении правил процедуры рассмотрения заявлений лиц, просящих убежища близ границы страны.

"Целью предложения является внедрение более эффективной обработки заявлений просителей убежища вблизи границы. (...) На практике лицо, ходатайствующее о предоставлении убежища, должно оставаться на территории закрепленного за ним центра приема", - говорится в сообщении МВД.

В ведомстве пояснили, что теперь такие лица должны будут во время рассмотрения заявления находиться на границе или в непосредственной близости от нее, а не свободно перемещаться по Финляндии, как сейчас.

Предлагается также разработать основания для ускоренной процедуры депортации в Законе об иностранцах. Заявителя, получившего отрицательное решение, депортируют быстрее, чем при обычном процессе. Процедуру смогут задействовать, например, в отношении заявителей, которые могут представлять опасность для национальной безопасности или общественного порядка.

"Пограничная процедура не является решением ситуации на восточной границе, но дает дополнительные инструменты для управления миграцией", - сообщает ведомство.

Согласно законопроекту, пограничная процедура может применяться во всех миграционных ситуациях, а не только в случаях с масштабной или инструментализованной иммиграции - искусственно организованного миграционного давления. Именно в организации последней власти Финляндии обвиняют Россию.

Это стало поводом для неоднократного закрытия всех пассажирских пограничных переходов. Нынешнее такое ограничение действует до 14 апреля.

По данным МВД, к концу января около 1300 человек прибыли в Финляндию из России через восточную границу без соблюдения условий въезда.