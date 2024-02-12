Мелони поздравила Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поздравила азербайджанского лидера Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.

«От имени правительства Италии и от себя лично поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Азербайджана (на выборах 7 февраля – ИФ). Отношения между Италией и Азербайджаном отличные и действительно достигли высокого уровня стратегического сотрудничества и многостороннего партнерства. Наша цель продолжать этот путь, и я уверена, что мы совместными усилиями сможем углубить это сотрудничество во всех сферах, начиная от сектора энергетики», - отмечается в поздравлении Мелони, которое опубликовано на сайте азербайджанского лидера.

Премьер Италии также выразила уверенность, что «мы сможем объединить усилия и для поощрения мира, стабильности и благополучия во всем Кавказском регионе».

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