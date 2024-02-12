Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8346 RUR   0.0187 GBR   2.147 TRY   0.0554

Цена на нефть

09.02 $/bbl +/- WTI 76.84 +0.62 Brent 82.19 +0.56

Внешняя политика 12.02.2024 22:26

Мелони поздравила Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поздравила азербайджанского лидера Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана.

«От имени правительства Италии и от себя лично поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Азербайджана (на выборах 7 февраля – ИФ). Отношения между Италией и Азербайджаном отличные и действительно достигли высокого уровня стратегического сотрудничества и многостороннего партнерства. Наша цель продолжать этот путь, и я уверена, что мы совместными усилиями сможем углубить это сотрудничество во всех сферах, начиная от сектора энергетики», - отмечается в поздравлении Мелони, которое опубликовано на сайте азербайджанского лидера.

Премьер Италии также выразила уверенность, что «мы сможем объединить усилия и для поощрения мира, стабильности и благополучия во всем Кавказском регионе».

Отдел новостей

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, МЕЛОНИ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az