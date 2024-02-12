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Дальнее зарубежье 12.02.2024 23:10

Шольц отверг позицию Трампа, увязавшего американскую помощь в случае нападения на страны Европы с объемом их трат на оборону

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в понедельник подверг критике мнение экс-президента США Дональда Трампа, что странам НАТО следовало бы самим тратить достаточно средств на оборону, если они хотят получить американскую помощь в экстренной ситуации.

"Гарантии НАТО действуют без условий. Все за одного. Один за всех", - приводит издание "Вельт" слова канцлера после переговоров с премьером Польши Дональдом Туском.

"Любой релятивизм с обязательствами по оказанию помощи - безответственен и опасен и отвечает сугубо интересам России. Никому нельзя играть с безопасностью Европы или торговать ею", - подчеркнул Шольц.

По его словам, таким образом безопасность Польши является и безопасностью Германии.

В минувшую субботу на митинге в штате Южная Каролина Трамп сказал, что во время своего президентства в разговоре с неназванным президентом одной из крупной страны альянса он настаивал на том, чтобы это государство тратило на оборону достаточно средств. В противном случае, пояснил Трамп, он не пришел бы на помощь данной стране в случае нападения на нее.

Высказывания Трампа вызвали массу критики на Западе. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг в воскресенье заявил, что обсуждения на тему того, будто страна альянса не придет на помощь другой, угрожают общей безопасности Организации Североатлантического договора, в том числе и США.

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Тэги: ФРГ, ТРАМП, НАТО, ПОЗИЦИЯ


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