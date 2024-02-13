Пекин призывает Израиль как можно скорее прекратить боевые действия в Рафахе в секторе Газа

Израиль должен как можно скорее прекратить боевые действия в палестинском городе Рафахе, где сосредоточены гражданские лица со всего сектора Газа, и не допустить гуманитарной катастрофы, заявили во вторник в МИД КНР.
"Китай призывает Израиль остановить военную операцию как можно скорее, предпринять все возможные усилия для того, чтобы избежать жертв и пострадавших среди невинных гражданских лиц", - приводят азиатские СМИ выдержки из заявления представителя МИД Китая.
По словам представителя ведомства, Пекин "выступает против действий, которые вредят гражданскому населения и нарушают международное право".
Он отметил, что Израиль должен не допустить "еще более серьезной гуманитарной катастрофы в районе Рафаха".
В понедельник израильские военные провели рейд в Рафахе и под огнем вызволили двух заложников из тщательно охраняемого дома. Однако, по утверждениям местных властей, авиаудары Израиля, под прикрытием которых проходила операция, привели к гибели не менее 67 палестинцев.
На прошлой неделе премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что Израиль предоставит безопасный проход для эвакуации мирных жителей из Рафаха в секторе Газа перед наступлением на силы группировки ХАМАС в этом городе.
7 октября 2023 года ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.
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