Алиев и Санду обсудили перспективы сотрудничества Баку и Кишинева

Президенты Азербайджана и Молдовы Ильхам Алиев и Майя Санду провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого обсудили перспективы сотрудничества Баку и Кишинева, сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства.
Телефонный разговор состоялся по инициативе молдавской стороны.
«В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений стран, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества», - говорится в сообщении.
Санду поздравила Алиева с победой на президентских выборах и пожелала ему успехов в работе. В свою очередь, Алиев поблагодарил Санду за внимание и поздравление.
Р.Керимов
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