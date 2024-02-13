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Внешняя политика 13.02.2024 11:41

Алиев и Санду обсудили перспективы сотрудничества Баку и Кишинева

Президенты Азербайджана и Молдовы Ильхам Алиев и Майя Санду провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого обсудили перспективы сотрудничества Баку и Кишинева, сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства.

Телефонный разговор состоялся по инициативе молдавской стороны.

«В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений стран, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества», - говорится в сообщении.

Санду поздравила Алиева с победой на президентских выборах и пожелала ему успехов в работе. В свою очередь, Алиев поблагодарил Санду за внимание и поздравление.

Р.Керимов

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Тэги: АЛИЕВ, САНДУ, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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