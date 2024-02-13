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Макроэкономика 13.02.2024 12:16

Инфляция в Азербайджане в январе составила 0,5%

В Азербайджане в январе 2024 года зафиксирована инфляция на уровне 0,5% против инфляции в 0,5% в декабре 2023 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

«Инфляция в Азербайджане в январе составила 0,5%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак выросли на 1,1%, непродовольственные товары подорожали на 0,1%, услуги - не изменились», - отметили в Госкомстате.

Инфляция в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года составила 1,7%. При этом продовольственные товары в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года подорожали на 0,7%, непродовольственные товары – на 1,7%, услуги – на 3,2%.

По данным статистики, в январе спад цен зафиксирован на хлеб, хлебобулочные изделия и крупы - на 0,2%, сливочное и растительное масла - на 0,4%.

В январе нулевая инфляция имела место на мясо и мясную продукцию, а также на чай, кофе, какао.

Рост цен в январе зафиксирован на: рыбу и рыбную продукцию (на 1,2%), молоко и молочную продукцию (на 0,2%), яйца (на 1,6%), фрукты (на 4,7%), овощи (на 3%), сахар, джем, мед, шоколад и конфеты (на 0,2%), минеральные и прохладительные напитки, соки (на 0,2%), табачные изделия (на 5,8%), на спиртные напитки – (0,7%).

Как сообщалось ранее, в 2023 году инфляция (12-тимесячная) в Азербайджане составила 2,1%.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: ИНФЛЯЦИЯ, ДИНАМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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