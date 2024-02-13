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Макроэкономика 13.02.2024 13:19

Рост ВВП Азербайджана за январь 2024г составил 5%

Номинальный объем ВВП Азербайджана в январе 2024 года составил 9 млрд 131 млн манатов, реальный рост экономики оценивается в 5%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По данным статистики, нефтегазовый сектор в январе 2024 года сократился на 2,6%, ненефтегазовый - вырос на 12,3%.

В структуре ВВП на долю промышленности пришлось 41,9%, торговли и ремонта транспортных средств - 10,5%, транспорта и складского хозяйства - 7%, строительства - 5,8%, сельского и лесного хозяйства, рыбоводства - 2,9%, на сектор информации и связи - 1,8%, на сферу размещения туристов и объектов общепита - 1,7%, на прочие сектора - 17,8%. Доля налогов в ВВП составила 10,6%.

Номинальный объем ВВП Азербайджана в 2023 году составил 123 млрд манатов, что на 1,1% больше 2022 года.

Х.Насирзаде

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Тэги: ГОСКОМСТАТ, ВВП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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