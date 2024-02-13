Бельгийские фермеры протестуют в порту Антверпена

Протесты бельгийских фермеров привели к перебоям в порту Антверпена, вместе с этим продолжаются протесты в других европейских странах, сообщают во вторник западные СМИ.
"Действия фермеров привели к крупным перебоям в портовом районе Антверпена", - говорится в заявлении портового оператора.
Утром во вторник сотни фермеров на своих тракторах отправились в порт, заявив, что они хотят "показать свою решимость и повлиять на политические решения в стране". Они к настоящему моменту заблокировали несколько крупных мостов в городе.
Между тем во вторник премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис встретится с двумя группами, представляющими интересы фермеров, чтобы обсудить текущую ситуацию и меры по оказанию помощи.
В Греции протесты начались в регионе Фессалия из-за последствий шторма "Даниэль", однако в конце января они распространились по всей стране. Протестующие выражают беспокойство в связи с высокими ценами на топливо и сельскохозяйственные материалы.
Вместе с тем продолжаются протесты фермеров в Испании, ожидается, что они продлятся до конца февраля. В опубликованном заранее расписании говорится, что во вторник испанские фермеры будут протестовать в нескольких крупных городах, в том числе в Севилье, Гранаде и Жироне.
Во многих странах ЕС этой зимой проходят массовые акции протестов фермеров, которые выражают недовольство "зеленым" курсом Еврокомиссии, подорожанием материально-технических ресурсов на фоне поступающей из Украины беспошлинно агропродукции.
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