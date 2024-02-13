Представители Азербайджана консультируются с российскими миротворцами по вопросам разминирования в Карабахе - МИД

Начальник пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Баку в настоящее время осуществляет консультации с российскими миротворцами по вопросам разминирования в Карабахском регионе страны.

«Согласно подписанному 10 ноября 2020 года заявлению президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, срок пребывания российского миротворческого контингента в Азербайджане (в Карабахском регионе – ИФ) завершается в 2025 году», - сказал Гаджизаде, комментируя заявление посла РФ в Баку Михаила Евдокимова.

Гаджизаде подчеркнул, что после антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном в Карабахском регионе в сентябре 2023 года, возникла необходимость в регулярных встречах и обсуждений повседневной деятельности миротворческого контингента и их потребностей.

«С учетом того, что Вооруженные силы Армении в течение последних 3 лет масштабно минировали территории Азербайджана, где размещены миротворцы, а также учитывая проблему неразорвавшихся боеприпасов на территории, существует необходимость в консультациях по принятию совместных усилий для устранения этих угроз», - подчеркнул Гаджизаде.

Ранее посол РФ в Азербайджане в интервью российскому изданию «Известия» заявил, что «российская сторона в настоящее время с МИД Азербайджана согласовываются даты следующего раунда переговоров между Москвой и Баку по нашему миротворческому контингенту (в Карабахском регионе Азербайджана - ИФ), сроки его пребывания истекают в 2025 году».

Б.Рустамбеков