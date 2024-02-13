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Дальнее зарубежье 13.02.2024 22:01

Из-за проблем в энергосистеме Кубы почти половина острова может остаться без электроснабжения

Электроэнергетическая компания Кубы предупредила во вторник о серьезных перебоях в энергоснабжении, которые могут затронуть почти половину территории острова, сообщает ЭФЭ.

"Веерные отключения электроэнергии могут коснуться 45% территории страны, особенно к вечеру, когда потребление электроэнергии возрастает", - информирует агентство.

Согласно сообщению компании, выдержки из которого приводит ЭФЭ, "основная причина прекращения подачи электроэнергии состоит в отсутствии топлива и неполадках на ряде теплоэлектростанций".

Агентство отмечает, что в последние недели по стране фиксировалась нехватка электроэнергии на уровне 20-35%, однако данные за вторник продемонстрировали самый высокий рост.

Система энергоснабжения Кубы находится в изношенном состоянии, из-за чего часто происходят отключения, что в прошлом неоднократно вызывало серьезное недовольство жителей, отмечает ЭФЭ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КУБА, ЭНЕРГЕТИКА, ПРОБЛЕМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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