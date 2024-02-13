Из-за проблем в энергосистеме Кубы почти половина острова может остаться без электроснабжения

Электроэнергетическая компания Кубы предупредила во вторник о серьезных перебоях в энергоснабжении, которые могут затронуть почти половину территории острова, сообщает ЭФЭ.
"Веерные отключения электроэнергии могут коснуться 45% территории страны, особенно к вечеру, когда потребление электроэнергии возрастает", - информирует агентство.
Согласно сообщению компании, выдержки из которого приводит ЭФЭ, "основная причина прекращения подачи электроэнергии состоит в отсутствии топлива и неполадках на ряде теплоэлектростанций".
Агентство отмечает, что в последние недели по стране фиксировалась нехватка электроэнергии на уровне 20-35%, однако данные за вторник продемонстрировали самый высокий рост.
Система энергоснабжения Кубы находится в изношенном состоянии, из-за чего часто происходят отключения, что в прошлом неоднократно вызывало серьезное недовольство жителей, отмечает ЭФЭ.
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