Индия и ОАЭ договорились о сотрудничестве по проекту коридора Индия-Ближний Восток-Европа

Индия и ОАЭ во вторник подписали рамочное соглашение о совместной работе по проекту экономического коридора Индия - Ближний Восток - Европа, сообщают западные СМИ со ссылкой на МИД Индии.

Соглашение заключили в ходе визита премьера Индии Нарендры Моди в ОАЭ - седьмого с того момента, как в 2014 году Моди стал премьером. ОАЭ является одним из важнейших торговых партнеров Индии.

Однако, отмечают СМИ, в заявлении индийского МИД содержится мало деталей договоренностей, не упоминают другие страны-участницы проекта.

Позднее Моди должен выступить перед многочисленной индийской диаспорой на стадионе в Абу-Даби. В среду он должен открыть в Абу-Даби первый на Ближнем Востоке индуистский храм из камня.

В сентябре 2023 года "на полях" саммита G20 был обнародован проект экономического коридора Индия - Ближний Восток - Европа. Он призван интегрировать железнодорожные линии и морские маршруты из Индии в Европу через ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иорданию и Израиль, что приведет к более плавному и быстрому транзиту товаров. США и ЕС поддержали этот проект. При этом, отмечают СМИ, он может пойти вразрез с инициативой КНР по экономическому развитию "Один пояс, один путь".

Соглашение Индия и ОАЭ заключили на фоне роста напряженности в регионе, включая боевые действия в секторе Газа и атаки мятежников-хуситов на судоходство в Красном море.