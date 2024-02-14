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Дальнее зарубежье 14.02.2024 01:40

Президент Египта обсудил с директором ЦРУ ситуацию в Газе

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и директор ЦРУ Уильям Бернс во вторник договорились и далее активно координировать усилия, направленные на прекращение огня в секторе Газа, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на канцелярию египетского президента.

"В ходе встречи было подтверждено намерение сторон продолжать консультации и активную координацию усилий для достижения целей - прекращения огня, защиты гражданских лиц и запуска решения ситуации на основании принципа "два государства для двух народов", - пишет ЭФЭ, отмечая, что это могло бы послужить установлению большей стабильности и безопасности в ближневосточном регионе.

Собеседники также сошлись во мнении относительно опасности эскалации ситуации в случае, если израильтяне предпримут штурм города Рафаха, который повлечет пагубные последствия и усилит гуманитарный кризис в секторе Газа.

В Каире в последние дни проходят переговоры по урегулированию ситуации в Газе, в них принимаю участие представители Египта и Катара, как основные посредники. Кроме того, египетскую столицу посещали делегации ХАМАС, Израиля и США.

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Тэги: ЕГИПЕТ, США, ГАЗА, ОБСУЖДЕНИЕ


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