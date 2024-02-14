Президент Египта обсудил с директором ЦРУ ситуацию в Газе

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и директор ЦРУ Уильям Бернс во вторник договорились и далее активно координировать усилия, направленные на прекращение огня в секторе Газа, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на канцелярию египетского президента.
"В ходе встречи было подтверждено намерение сторон продолжать консультации и активную координацию усилий для достижения целей - прекращения огня, защиты гражданских лиц и запуска решения ситуации на основании принципа "два государства для двух народов", - пишет ЭФЭ, отмечая, что это могло бы послужить установлению большей стабильности и безопасности в ближневосточном регионе.
Собеседники также сошлись во мнении относительно опасности эскалации ситуации в случае, если израильтяне предпримут штурм города Рафаха, который повлечет пагубные последствия и усилит гуманитарный кризис в секторе Газа.
В Каире в последние дни проходят переговоры по урегулированию ситуации в Газе, в них принимаю участие представители Египта и Катара, как основные посредники. Кроме того, египетскую столицу посещали делегации ХАМАС, Израиля и США.
Боррель занимает одностороннюю проармянскую позицию – МИД Азербайджана
Президент ОАЭ поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана
Баку и Душанбе обсудили актуальные вопросы развития отношений
Цены на нефть стабильны перед выходом данных о запасах в США
Манат подорожал к евро, стабилен к рублю и лире
Денежные переводы мигрантов из ЕС в другие страны достигли рекорда в 2022 году
Январь во всем мире стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений
Американская межпланетная станция совершит посадку на Луну 22 февраля - NASA
Marriott в IV кв. увеличила чистую прибыль на 26%, выручка не оправдала прогноз
Госагентство по водным ресурсам завершило строительство водоочистной установки в г.Евлах
Управление связи Шарурского района НАР направит около 1,6 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Три команды Бакинской высшей школы нефти выиграли международный конкурс стартапов
Yelo Bank облегчает международные переводы: теперь достаточно номера телефона!
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы