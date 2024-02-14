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Дальнее зарубежье 14.02.2024 00:59

Paramount сократит около 800 сотрудников в США

Американская медиакомпания Paramount Global планирует уволить около 800 человек в США и еще некоторое число за рубежом, пишет Hollywood Reporter со ссылкой на сообщение главы компании Боба Баркиша в адрес сотрудников.

Компания уведомит сокращаемых американских сотрудников до конца рабочего дня вторника, остальных - "со временем", написал Баркиш.

Увольнения проводятся в рамках оптимизации расходов и помогут Paramount в реализации стратегии на ближайший год, отметил CEO.

На конец 2022 года (самые свежие данные) штат компании насчитывал 24,5 тыс. человек, работающих на условиях полной или частичной занятости в 37 странах мира. Еще около 5,8 тыс. человек работали в ней на проектной основе.

Акции Paramount дешевеют на 3,1% на торгах во вторник.

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Тэги: США, PARAMOUNT, СОКРАЩЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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