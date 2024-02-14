Paramount сократит около 800 сотрудников в США

Американская медиакомпания Paramount Global планирует уволить около 800 человек в США и еще некоторое число за рубежом, пишет Hollywood Reporter со ссылкой на сообщение главы компании Боба Баркиша в адрес сотрудников.
Компания уведомит сокращаемых американских сотрудников до конца рабочего дня вторника, остальных - "со временем", написал Баркиш.
Увольнения проводятся в рамках оптимизации расходов и помогут Paramount в реализации стратегии на ближайший год, отметил CEO.
На конец 2022 года (самые свежие данные) штат компании насчитывал 24,5 тыс. человек, работающих на условиях полной или частичной занятости в 37 странах мира. Еще около 5,8 тыс. человек работали в ней на проектной основе.
Акции Paramount дешевеют на 3,1% на торгах во вторник.
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