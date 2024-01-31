Медиамагнат Байрон Аллен направил предложение о покупке Paramount за $14,3 млрд - СМИ

Американский медиамагнат Байрон Аллен выдвинул предложение о покупке всех находящихся в обращении акций Paramount Global за $14,3 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Аллен предложил $28,58 за каждую голосующую акцию Paramount и $21,53 за каждую неголосующую.

С учетом долга стоимость предлагаемой сделки составляет около $30 млрд.

Компания магната Allen Media Group подтвердила американскому агентству направление заявки. В Paramount от комментариев отказались.

На минувшей неделе CNBC со ссылкой на источники сообщил, что возможность выкупа всех акций Paramount с их последующим делистингом рассматривает медиакомпания Skydance. Сообщалось, что эти компании обменялись предварительной информацией, и процесс due diligence еще не начался.

В середине января The Wall Street Journal также со ссылкой на источники писала, что Skydance совместно с финансовыми партнерами планирует купить мажоритарный пакет акций National Amusements, холдинговой компании Paramount. В число партнеров входят фонды RedBird Capital Partners и KKR & Co. National Amusements владеет 77% голосующих акций Paramount, при том, что на бирже торгуются преимущественно неголосующие акции. Сделка, скорее всего, имеет конечной целью слияние Skydance и Paramount, для чего потребуется выкуп всех акций Paramount, отмечали источники WSJ. Покупка только бумаг, принадлежащих National Amusements, не устраивает Skydance, добавили они.

Ранее сообщалось, что на покупку Paramount также претендует Warner Bros. Discovery.

Голосующие акции Paramount подскочили в цене на 13,6% (до $21,8 за штуку) в ходе предварительных торгов в среду, неголосующие - на 15,8% (до $15,84 за штуку).