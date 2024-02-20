Более 20 компаний из Азербайджана принимают участие на выставке Gulfood в Дубае

Азербайджанские экспортеры ненефтяной продукция принимают участие в продовольственной выставке Gulfood, проходящей в Дубае, сообщает Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO). «На международной продовольственной выставке Gulfood 2024 в Дубае представлена продукция более 20 азербайджанских компаний. На выставке под брендом «Made in Azerbaijan» представлены сухофрукты, оливковые масла, специи, мясная продукция, икра, минеральные воды, фруктовые соки, лимонады, чай, фрукты, овощи и др.», - отмечается в информации. Выставка продлится до 23 февраля. Б.Рустамбеков

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