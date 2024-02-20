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Бизнес и законодательство 20.02.2024 13:00

Более 20 компаний из Азербайджана принимают участие на выставке Gulfood в Дубае

Азербайджанские экспортеры ненефтяной продукция принимают участие в продовольственной выставке Gulfood, проходящей в Дубае, сообщает Агентство поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO).

«На международной продовольственной выставке Gulfood 2024 в Дубае представлена продукция более 20 азербайджанских компаний. На выставке под брендом «Made in Azerbaijan» представлены сухофрукты, оливковые масла, специи, мясная продукция, икра, минеральные воды, фруктовые соки, лимонады, чай, фрукты, овощи и др.», - отмечается в информации.

Выставка продлится до 23 февраля.

Б.Рустамбеков

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Тэги: GULFOOD, ВЫСТАВКА, КОМПАНИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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