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Бизнес и законодательство 20.02.2024 15:25

Страны ЕС увеличили в 2023г импорт нефтепродуктов из Азербайджана до максимума за 7 лет

Страны Европейского союза (ЕС) в 2023 году увеличили импорт нефтепродуктов из Азербайджана в 17,4 раза по сравнению с 2022 годом, примерно до 306,9 тыс. тонн, максимального объема за последние 7 лет, следует из расчетов агентства "Интерфакс-Азербайджан", основанных на данных статистического управления Евросоюза (Евростат).

В стоимостном выражении импорт вырос в 12,3 раза, примерно до 186,5 млн евро.

Среди стран Евросоюза в пятерку крупнейших импортеров нефтепродуктов из Азербайджана в 2023 году вошли: Греция - 198,7 тыс. т на 109,9 млн евро (в 2022г поставок практически не было), Кипр - 40,2 тыс. т на 31,3 млн евро (в 2022г поставок не было), Нидерланды - 32,3 тыс. т на 21,2 млн евро (в 2022г поставок практически не было), Мальта - 24 тыс. т (рост в 215 раз) на 14,9 млн евро (рост в 385 раз) и Италия - 8 тыс. т (рост в 5,2 раза) на 5,8 млн евро (рост в 3 раза).

Р.Керимов

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Тэги: ЕС, ИМПОРТ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, СТАТИСТИКА


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