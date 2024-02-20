Если ЕС не решит проблемы дороговизны энергии и налогов на выбросы СО2, через 20 лет от химпрома мало что останется - глава Ineos

Глава и основатель британской химической компании Ineos Джим Рэтклифф написал председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предостережением, что Европа "скатывается к оффшорингу своей промышленности, рабочих мест, инвестиций и выбросов", сообщает компания.
"Химическая промышленность уже давно является одним из важнейших секторов Европы с доходом в 1 триллион евро и 20 миллионами рабочих мест. Она также имеет огромное стратегическое значение, поскольку гарантирует безопасность поставок многих ключевых видов сырья для производственной базы Европы. Но европейская нефтехимия уже давно отстает от США, Китая и Ближнего Востока. Она изо всех сил пытается конкурировать. Затраты на энергоносители резко возросли, поскольку Европа отвернулась от добываемых на суше нефти и газа, от атомной энергии. Затраты на электроэнергию в США как на газ, так и на электроэнергию составляют одну пятую от европейских, и страна больше не зависит от импортируемой энергии. Европа - наоборот", - сетует в письме Рэтклифф.
Также он отмечает, что налоги на выбросы CO2 "успешно увели инвестиции" из Европы и увеличили нагрузку на производителей: "Эти налоги стимулировали импорт из стран, где нет налогов на выбросы, что увеличило углеродный след Европы, поскольку теперь она зависит от поставщиков с более низкими выбросами углерода за рубежом".
Некогда крупнейший химический кластер в мире угасает, поскольку на протяжении 20 лет он не видел новых проектов (речь и о строительстве новых производств, и о модернизации старых - ИФ), в отличие от химпрома США, Китая и Ближнего Востока.
"И решение явно не в том, чтобы строить новые современные объекты, как обнаружила Ineos. Наша демонстрация веры в европейскую химию с помощью нового нефтехимического предприятия в Антверпене стоимостью 4 млрд евро - самого совершенного в мире с точки зрения выбросов - натолкнулась на несовершенную европейскую систему разрешений. Через год после получения разрешения, когда в проекте уже работало 10 тысяч рабочих по всему миру, оно было отозвано. Почему? Потому что выбросы азота были эквивалентны одному семейному барбекю в заповеднике раз в год. Поэтому обновление 30-50-летней химической базы Европы новыми более чистыми технологиями, как это происходит в США, невозможно", - отмечает Рэтклифф.
"Если европейское правительство не решит проблемы высоких затрат на энергию, налогов на выбросы диоксида углерода и обновления (производственной базы - ИФ), через следующие 20 лет от нее (химической промышленности - ИФ) мало что останется", - подытожил глава Ineos.
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