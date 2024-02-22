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Финансы 22.02.2024 02:02

Пекин ужесточает контроль за автоматизированной торговлей акциями

Фондовые биржи Шанхая и Шэньчжэня вместе с Комиссией по регулированию рынка ценных бумаг Китая (China Securities Regulatory Commission, CSRC) будут тщательно контролировать рыночную деятельность так называемых квантовых фондов (quant funds), использующих стратегии сложной автоматизированной торговли на основе количественного анализа, пишет Financial Times со ссылкой на сообщение торговых площадок.

Новым квантовым фондам до начала торговых операций будет необходимо отчитываться о своих инвестиционных стратегиях перед регуляторами. Требование распространяется и на фонды, участвующие в программе Stock Connect (схема торговли между Гонконгской фондовой биржей и площадками в Шанхае и Шэньчжэне).

Шанхайская фондовая биржа во вторник объявила о введении трехдневного запрета на торговые операции крупного участника рынка Ningbo Lingjun Investment на фоне его "влияния на нормальный торговый распорядок или безопасность биржи" посредством автоматизированной торговли. Биржа Шэньчжэня выступила с похожей критикой.

В центре внимания обеих площадок оказалась продажа этой компанией акций на 2,6 млрд юаней ($360 млн) в первую минуту торгов понедельника, когда рынки материкового Китая возобновили работу после празднования Нового года по Лунному календарю.

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Тэги: КИТАЙ, АКЦИИ, ТОРГОВЛЯ, ПРАВИЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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