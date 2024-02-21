Сельхозпроизводители протестуют на улицах Мадрида

Сотни фермеров собрались в среду в центре испанской столицы на акцию протеста, сообщает агентство ЭФЭ.
По его данным, около 500 фермеров из разных частей Испании за рулем тракторов принимают участие в протестах в Мадриде. Движение в ряде районов города затруднено. Кроме того, многих фермеров на тракторах сотрудники полиции не пустили в город, они протестуют на окраинах.
Согласно планам профсоюзов сотрудников сельскохозяйственной сферы, они намерены проехать по улицам столицы и добраться до здания Минсельхоза страны, чтобы выразить недовольство своим положением.
По данным агентства Associated Press, нынешняя акция фермеров, как ожидается, станет самой масштабной за последние недели в Испании.
Во многих странах ЕС этой зимой проходят массовые акции протестов фермеров, которые выражают недовольство "зеленым" курсом Еврокомиссии, подорожанием материально-технических ресурсов на фоне беспошлинно поступающей из Украины агропродукции.
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