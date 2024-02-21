КазМунайГаз и Татнефть создадут совместное предприятие для геологоразведки участка Каратон Подсолевой в Казахстане

АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) и ПАО "Татнефть" договорились о создании совместного предприятия для проведения геологоразведочных работ на участке недр "Каратон Подсолевой" в Атырауской области, сообщает казахстанская национальная компания.

Отмечается, что 21 февраля в Казани главы компаний - Магзум Мирзагалиев и Наиль Маганов подписали договор купли-продажи, предполагающий приобретение "Татнефтью" 50% доли в компании Karaton Operating Ltd. (оператор проекта "Каратон Подсолевой"), соглашение акционеров и соглашение о финансировании по проекту "Каратон Подсолевой".

Участок "Каратон Подсолевой" расположен в Атырауской и Мангистауской областях рядом с действующими месторождениями АО "Эмбамунайгаз". Бурение первой разведочной скважины глубиной 5,5 тыс. метров запланировано на 2024 год.

В июне 2022 года КМГ и "Татнефть" подписали соглашение о намерениях по совместной реализации проекта Каратон-Саркамыс на западе Казахстана. Соответствующий участок расположен в Атырауской области рядом с действующими месторождениями Тенгиз, Королевское и группой месторождений АО "Эмбамунайгаз". Сообщалось, что объем инвестиций в проект может составить $2,4 млрд, на условиях carry-финансирования со стороны "Татнефти". Данный принцип предусматривает, что на этапе геологоразведки затраты несет инвестор: если скважина окажется "сухой", то этот риск будет на российской компании, но если скважина даст положительный результат, затраты будут компенсированы.