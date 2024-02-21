Турция будет охранять территориальные воды Сомали в течение 10 лет

ВМС Турции в рамках подписанного с Сомали соглашения об обороне и экономическом сотрудничестве, будет охранять территориальные воды Сомали в течение 10 лет, передает в среду агентство "Анадолу" со ссылкой на заявление президента Сомали Хасана Шейха Махмуда.
"Наши турецкие братья в рамках этого соглашения будут защищать наше водное пространство в течение 10 лет. После 10 лет сотрудничества у нас уже будет военно-морской флот для защиты наших морей", - заявил он журналистам.
По его словам, соглашение также охватывает сотрудничество по вопросам борьбы с терроризмом, внешними угрозами, пиратством, незаконным рыболовством, а также - разработку морских ресурсов.
Он подчеркнул, что это соглашение Сомали с Турцией "не имеет враждебных целей по отношению к Эфиопии или какой-либо другой стране".
Агентство отмечает, что в Сомали, где действует террористическая группировка "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ), на протяжении долгих лет наблюдаются проблемы с безопасностью.
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