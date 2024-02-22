Крупнейший золотодобытчик мира Newmont сократил годовую добычу на 7%

Крупнейший в мире золотодобытчик Newmont по итогам 2023 года произвел 5,55 млн унций золота, что на 7% меньше результата 2022 года, но соответствует пересмотренному прогнозу (5,3 млн унций).

Как поясняет компания в своем сообщении , общее снижение связано с сокращением производства на рудниках Penasquito (Мексика), Akyem (Гана), Merian (Суринам) и Boddington (Австралия). При этом в IV квартале наблюдался рост за счет интеграции активов австралийской компании Newcrest, сделку по приобретению которой Newmont закрыл в ноябре.

Прогноз Newmont на 2024 год составляет в общей сложности 6,9 млн унций, в том числе 5,6 млн унций - на активах, которые Newmont определил для себя как ключевые. На неключевые активы (рудники Eleonore, Musselwhite, Porcupine, CC&V, Akyem и Telfer, а также проекты Havieron и Coffee) компания планирует искатель покупателей. К 2028 году, рассчитывает Newmont, только ключевые активы будут приносить 6,7 млн унций золота.

Newmont - крупнейший в мире производитель золота. Активы расположены в Северной Америке, Южной Америке, Африке, Австралии и Океании.